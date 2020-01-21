Трагедия в столице: женщина выбросилась из окна многоэтажки

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34-летняя жительница столицы погибла, сбросившись с 10-го этажа жилого дома. Трагедия произошла сегодня утром на улице Н. Милеску-Спэтару в секторе Чеканы.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, 34-летняя женщина по неизвестным причинам выбросилась из окна своей квартиры. Прибывшие к месту происшествия врачи констатировали смерть.

Известно, что женщина находилась в квартире одна. Прощальных записок она не оставляла.

Полиция проводит расследование трагического случая.