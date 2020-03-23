Трагедия в столице: у церкви на Чеканах скончался мужчина

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Бездомный мужчина умер сегодня утром возле церкви, расположенной в столичном секторе Чеканы. Полиция начала расследование с целью установления обстоятельств случившегося.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, поступил сигнал о том, что на улице Мирча чел Бэтрын был найден мужчина без сознания. Прибыв на место, врачи констатировали смерть. На теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено.

Правоохранительные органы пытаются установить личность мужчины и все обстоятельства трагедии.

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