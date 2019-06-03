Трагедия в столице: пожилой мужчина выбросился из окна 4-го этажа РКБ

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71-летний мужчина из Басарабяски скончался сегодня после того, как сбросился с четвёртого этажа Республиканской клинической больницы. Известно, что мужчина приезжал в больницу с родственницей на приём к офтальмологу.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь городской полиции Наталья Стати, прохожие увидели, как мужчина выбросился из окна медучреждения. Они и вызвали на место происшествия полицию.

Было установлено, что 71-летний мужчина приехал с родственницей на медицинский осмотр. Ожидая своей очереди, он направился в уборную, но так и не вернулся. По словам родственницы, мужчина ранее приезжал на осмотры, после чего впал в депрессию, – рассказала Стати.

Полиция проводит расследование трагического случая.