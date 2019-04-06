Трагедия в столице: покончивший с собой мужчина оставил прощальную записку

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Житель сектора Рышкановка выстрелил в себя из оружия, которым владел, и скончался на месте. Погибшему было 57 лет. Проживал он в доме, расположенном на улице Андрей Дога.



Стало известно, что перед смертью мужчина написал прощальную записку. В ней он указал причины, побудившие его покончить жизнь самоубийством, пишет publika.md.

Погибший попросил никого не винить в его самоубийстве, это стало его добровольным решением. В письме мужчина указал, что страдал от осложнений диабета: у него были серьёзные проблемы со зрением и сильный шум в голове.