Трагедия в столице: подвыпивший мужчина во время ссоры зарезал сожительницу

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Тело жертвы было найдено в квартире соседями убитой. Как удалось выяснить, с женщиной расправился её возлюбленный. Убийство произошло вчера вечером в жилом доме на улице Салкымилор в секторе Ботаника.

Пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати сообщила deschide.md, что в полицию поступила информация о том, что в квартире обнаружено тело 41-летней женщины. На теле жертвы с левой стороны было обнаружено несколько ножевых ранений.

Были задержаны два человека, один из которых был сожителем жертвы того же возраста, а другой – соседом. Все трое накануне распивали спиртные напитки. Когда между женщиной и её сожителем возник конфликт, мужчина взял нож и нанёс несколько ударов, – уточнила Стати.

Подозреваемые задержаны на 72 часа. Полиция проводит расследование трагического случая.