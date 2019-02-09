Трагедия в столице: под колёсами иномарки погиб пешеход

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Мужчина скончался после того, как его сбила машина во время перехода улицы. Авария произошла накануне вечером на улице Каля Ешилор сектора Буюканы.

По данным полиции, пострадавшим оказался 66-летний мужчина. На пешеходном переходе его сбил автомобиль Hyundai Tucson, за рулём которого находился 65-летний водитель.

В результате ДТП пешеход скончался на месте, до приезда скорой помощи, пишет deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.