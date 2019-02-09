Трагедия в столице: под колёсами иномарки погиб пешеход

Трагедия в столице: под колёсами иномарки погиб пешеход

Мужчина скончался после того, как его сбила машина во время перехода улицы. Авария произошла накануне вечером на улице Каля Ешилор сектора Буюканы.

По данным полиции, пострадавшим оказался 66-летний мужчина. На пешеходном переходе его сбил автомобиль Hyundai Tucson, за рулём которого находился 65-летний водитель.

В результате ДТП пешеход скончался на месте, до приезда скорой помощи, пишет deschide.md.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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