Трагедия в столице: мужчина застрелился в офисе кредитной компании из-за долга

Трагедия в столице: мужчина застрелился в офисе кредитной компании из-за долга

Он взял кредит на 12 тысяч долларов и не смог вернуть его, за что на квартиру должника был наложен секвестр.

Трагедия произошла сегодня, 11 мая, на улице Петру Рареш. Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, на место происшествия прибыли Батальон оперативного реагирования и бригада скорой помощи, последняя констатировала факт смерти мужчины. Известно, что он вошёл в офис кредитной компании и, ничего не объяснив, выстрелил себе в голову.

Позже органы правопорядка установили, что мужчине 51 год, он проживал в Кишинёве. Он не оплатил долг в 12 тысяч долларов, в связи с чем судебные приставы наложили секвестр на его квартиру, а сегодня он должен был её освободить. Это, предположительно, и стало причиной самоубийства. По словам представителя полиции, мужчина владел оружием на законных основаниях.

В момент происшествия в офисе компании находился персонал. На данный момент органы правопорядка ищут родственников мужчины. Причина, по которой ему понадобилось взять кредит, тоже пока остаётся неизвестной.

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