Трагедия в столице: мужчина застрелился из своего оружия

Трагедия в столице: мужчина застрелился из своего оружия

Житель сектора Рышкановка выстрелил в себя из оружия, которым владел, и скончался на месте.

Известно, что мужчине было 57 лет. Проживал он в доме, расположенном на улице Андрей Дога, пишет deschide.md. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

По данным полиции, инцидент произошёл сегодня утром в секторе Рышкановка. Родственники погибшего решили его навестить и пришли к нему в гости, однако обнаружили мужчину мёртвым. По мнению правоохранителей, речь идёт о самоубийстве, причины которого пока не раскрыты, пишет protv.md.

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