Трагедия в столице: мужчина застрелил жену

Трагедия в столице: мужчина застрелил жену

Житель столицы застрелил свою жену. Трагедия произошла минувшим вечером в секторе Центр.

Информацию подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медэксперт, пишет unimedia.info.

Как удалось установить, жертве было 47 лет, а её мужу – 70. Женщина была застрелена из ружья, которым её супруг владел законно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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