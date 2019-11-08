Трагедия в столице: двухлетний малыш погиб, выпав из окна

Трагический инцидент произошёл этим днём на Чеканах. Ребёнок выпал из окна третьего этажа жилого дома.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, речь идёт о двухлетнем малыше. В момент трагедии его мать находилась дома.

Было установлено, что мальчик находился дома со своей 31-летней матерью. Ребёнок взобрался на подоконник, облокотился на сетку и выпал с третьего этажа. Малыш получил множественные травмы и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. К сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь, – рассказала Стати.