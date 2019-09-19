Трагедия в столице: 85-летняя старушка спрыгнула с седьмого этажа

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Инцидент произошёл вчера вечером на улице Ион Крянгэ столичного сектора Буюканы. 85-летняя старушка спрыгнула с седьмого этажа дома, в котором жила. В результате полученных травм она скончалась.

В ходе разбирательства выяснилось, что её внук в момент трагедии находился на кухне, где готовил бабушке ужин. Он рассказал полицейским, что ранее старушка уже предпринимала попытки самоубийства.

Как сообщила пресс-секретарь Управления полиции Кишинёва Наталья Стати, на место происшествия прибыла оперативная группа и скорая помощь. Врачи констатировали смерть, полученные травмы были несовместимы с жизнью, передаёт zugo.md.

Полиция инициировала расследования, в результате которого будут установлены все обстоятельства трагедии.