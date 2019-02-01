Трагедия в столице: 14-летняя школьница спрыгнула с 5 этажа и разбилась насмерть

Трагедия в столице: 14-летняя школьница спрыгнула с 5 этажа и разбилась насмерть

Несовершеннолетняя скончалась в больнице после того, как спрыгнула с 5 этажа жилого дома. Трагедия произошла минувшей ночью на улице Н. Костин столичного сектора Буюканы.

Замначальника Инпектората полиции Кишинёва Силвиу Мушук сообщил, что 14-летняя девочка находилась в момент трагедии дома со своей матерью. По пока неустановленной причине она выпрыгнула из окна 5-го этажа дома, в котором проживала.

– В результате происшествия девочка получила различные травмы и была доставлена в муниципальную больницу В. Игнатенко в тяжёлом состоянии. К несчастью, врачи не смогли её спасти, несовершеннолетняя скончалась спустя короткое время после госпитализации, – рассказал Мушук.

Замначальника столичной полиции добавил, что девочка не оставила прощальной записки, пишет deschide.md. Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, а также причину, которая натолкнула девочку на такой шаг.

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