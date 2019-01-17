Трагедия в Сороках: пенсионерка скончалась после того, как в её дом пробрались воры

Трагедия в Сороках: пенсионерка скончалась после того, как в её дом пробрались воры

В дом двух пожилых жителей села Болбочь Сорокского района забрались воры. Злоумышленники связали хозяев и буквально перевернули весь дом в поисках денег и ценных вещей.

Пострадавших обнаружили на следующее утро соседи. Мужчина был связан, а его жена умерла.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь столичного инспектората полиции Мариана Бециву, информация о случившемся поступила в полицию сегодня утром. Правоохранителей вызвали соседи пострадавших.

Речь идёт о 75-летнем мужчине и его 74-летней жене. Мужчина был связан, а на теле его скончавшейся жены были обнаружены признаки насильственной смерти, – уточнила Бециву.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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