Трагедия в Сороках: пенсионерка скончалась после того, как в её дом пробрались воры

В дом двух пожилых жителей села Болбочь Сорокского района забрались воры. Злоумышленники связали хозяев и буквально перевернули весь дом в поисках денег и ценных вещей.

Пострадавших обнаружили на следующее утро соседи. Мужчина был связан, а его жена умерла.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь столичного инспектората полиции Мариана Бециву, информация о случившемся поступила в полицию сегодня утром. Правоохранителей вызвали соседи пострадавших.

Речь идёт о 75-летнем мужчине и его 74-летней жене. Мужчина был связан, а на теле его скончавшейся жены были обнаружены признаки насильственной смерти, – уточнила Бециву.

Полиция проводит расследование трагического случая.