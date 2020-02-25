Трагедия в Слободзее: пенсионерка скончалась от ожогов, полученных при пожаре

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ЧП произошло ночью 22 февраля в частном доме в селе Чобручи Слободзейского района. Вместе с престарелой женщиной в доме проживали двое внуков.

Ночью один из ребят почувствовал запах гари и разбудил брата, пишет mvdpmr.org. В соседней комнате они увидели свою 85-летнюю бабушку: одежда на ней была объята огнём. На помощь пенсионерка не звала, так как не понимала, что с ней происходит. Старший внук потушил пламя и вызвал “скорую”.

Пострадавшую с многочисленными ожогами госпитализировали. Спустя двое суток она скончалась в больнице.

Спецкомиссии предстоит разобраться в обстоятельствах трагедии.