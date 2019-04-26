Трагедия в Слободзее: 2-летняя девочка упала в реку во время игры и утонула

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Тело ребёнка до сих пор не найдено. На месте происшествия работают водолазы.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, пропавшую 2-летнюю девочку полтора часа искали жители села Коротное. Как выяснилось, 26-летняя мама ребёнка, ранее неоднократно судимая, около двух часов дня оставила дочь у своей подруги поиграть с двумя её детьми. В гостях также находился ещё соседский мальчик четырёх лет. Около пяти часов вечера подруга уехала в Днестровск по делам, доверив четверых малолетних детей своей 52-летней матери.

Бабушка хлопотала по хозяйству, и ребятишки периодически оставались во дворе одни. Выйдя на улицу в очередной раз, она не застала малышей. Спустя какое-то время дети вернулись, но 2-летней девочки с ними уже не было. На вопрос взрослых, где девочка, все дружно отвечали, что не знают.

Пропавшую искали по селу больше часа. О том, что произошло на самом деле, стало известно позже, когда 8-летний мальчик рассказал правду старшему брату. Пока он катал родную сестричку на велосипеде, 2-летняя девочка и 4-летний мальчик спустились с дамбы к реке Турунчук. Во время игры девочка упала в воду.