Трагедия в Штефан-Водэ: разбился молодой мужчина (ФОТО)

0

26-летний житель села Каплань Штефан-Водского района скончался в результате ДТП. Инцидент произошел днем 9 марта.

Как выяснили на месте происшествия правоохранительные органы, парень управлял мотоциклом марки VIPER без защитного шлема. Он ехал по центральной улице села, но не справился с управлением, врезался в земляную насыпь и перевернулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и скончался по дороге в больницу. У него не было прав соответствующей категории для управления мотоциклом, пишет realitatea.md.

Другие обстоятельства выясняются.