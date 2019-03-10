Трагедия в Штефан-Водэ: разбился молодой мужчина (ФОТО)

Трагедия в Штефан-Водэ: разбился молодой мужчина (ФОТО)

26-летний житель села Каплань Штефан-Водского района скончался в результате ДТП. Инцидент произошел днем 9 марта. 

Как выяснили на месте происшествия правоохранительные органы, парень управлял мотоциклом марки VIPER без защитного шлема. Он ехал по центральной улице села, но не справился с управлением, врезался в земляную насыпь и перевернулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и скончался по дороге в больницу. У него не было прав соответствующей категории для управления мотоциклом, пишет realitatea.md.

Другие обстоятельства выясняются.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md