Трагедия в Штефан-Водэ: от отравления угарным газом погибла семья с ребёнком

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Трое человек погибли в результате отравления угарным газом. Инцидент произошёл вчера утром в Крокмазе Штефан-Водского района.

Согласно данным ГИЧС, мужчина и женщина в возрасте 20 лет, а также их годовалый ребенок, задохнулись во сне. Предполагается, что трагедия произошла в результате короткого замыкания после использования повреждённого электроприбора. Комната быстро наполнилась дымом, однако возгорания не произошло.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.