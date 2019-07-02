Трагедия в Штефан-Водэ: от отравления угарным газом погибла семья с ребёнком

Трагедия в Штефан-Водэ: от отравления угарным газом погибла семья с ребёнком

Трое человек погибли в результате отравления угарным газом. Инцидент произошёл вчера утром в Крокмазе Штефан-Водского района.

Согласно данным ГИЧС,  мужчина и женщина в возрасте 20 лет, а также их годовалый ребенок, задохнулись во сне. Предполагается, что трагедия произошла в результате короткого замыкания после использования повреждённого электроприбора. Комната быстро наполнилась дымом, однако возгорания не произошло.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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