Трагедия в Штефан-Водэ: нетрезвый мотоциклист врезался в кучу дров и погиб

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Мотоциклист на скорости влетел в кучу сложенных дров. ДТП произошло два дня назад в селе Паланка Штефан-Водского района.

В полицию обратилась односельчанка погибшего. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что за рулём находился 50-летний мужчина. С ним были ещё 2 пассажира 26 и 27 лет, пишет realitatea.md.

Мотоциклист не справился с управлением и на высокой скорости врезался в груду дров на обочине. С многочисленными телесными повреждениями мужчина был госпитализирован в районную больницу, где через несколько часов скончался.

Пассажирам удалось отделаться лёгкими травмами. Они получили медицинскую помощь на месте.

Стоит отметить, что все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.