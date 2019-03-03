Трагедия в Штефан-Водэ: 5-летний ребенок утонул в бассейне

Трагедия в Штефан-Водэ: 5-летний ребенок утонул в бассейне

Инспекторат полиции Штефан-Водэ получил этим днем сообщение от службы скорой медицинской помощи о смерти 5-летнего ребенка. 

Представители правоохранительных органов направились на место происшествия и выяснили, что в то время, как родители занимались ремонтом 2 этажа дома, ребенок упал в бассейн сауны на первом этаже. Он был наполнен водой, и мальчик утонул.

Известно, что 35-летний отец и 36-летняя мать вместе растят 4 детей. Соседи говорят, что это порядочная семья, пишет realitatea.md.

Обстоятельства случившегося выясняются.

 

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