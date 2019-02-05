Трагедия в Шолданештах: подвыпивший парень выстрелил себе в голову из оружия брата

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Молодого парня доставили в больницу в тяжёлом состоянии после того, как он достал охотничье ружьё своего брата и случайно выстрелил себе в голову. Инцидент произошёл вчера вечером в селе Распопены Шолданештского района.

Мать жертвы вызвала бригаду врачей и полицию. Потерпевший 30-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, нашёл ключ от сейфа, в котором его брат хранил охотничье ружьё, а когда вытащил его из сейфа, случайно выстрелил себе в лицо. Инцидент произошел в доме брата жертвы, который на тот момент находился в Кишинёве, пишет deschide.md.

Пострадавшего доставили в больницу, однако в настоящее время он находится в тяжёлом состоянии в отделении реанимации. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить обстоятельства, при которых произошёл инцидент.