Трагедия в Шолданештах: молодую девушку избили и изнасиловали

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24-летняя жительница Шолданешт обратилась в полицию и заявила о том, что её избили и изнасиловали. Инцидент произошёл в ночь со вторника на среду.

Потерпевшая находилась в гостях у соседа, где проходили поминки. Девушка решила заночевать в чужом доме, пишет publika.md, и отправилась спать в одну из комнат.

Посреди ночи в дом ворвались двое молодых людей. Они насильно отвели девушку домой, где жертва проживала с матерью. В тот вечер женщины дома не оказалось. Один из злоумышленников склонил жертву к сексуальному контакту. Через какое-то время девушке удалось сбежать к соседям, где она оставалась до утра.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого насильника на 72 часа. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили факт изнасилования.

За подобное деяние 29-летнему жителю Шолданешт грозит до 5 лет тюрьмы. Как выяснилось, на счету задержанного множество преступлений, в том числе хранение наркотиков, нанесение телесных повреждении и порча чужого имущества.

Обстоятельства инцидента выясняются.