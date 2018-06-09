Трагедия в семье молдаван в Италии: женщина и ее новорожденный малыш умерли в больнице

Несчастный случай произошел в лечебном учреждении в городе Тренто.

Как сообщает realitatea.md со ссылкой на местную прессу, 28-летняя женщина, находясь на 28 неделе беременности, дома подавилась едой. Муж попытался оказать ей помощь, однако она потеряла сознание.

Приехавшие по вызову врачи скорой помощи забрали женщину в больницу. Там ей сделали кесарево сечение, так как из-за удушья жизни беременной и ее малыша находились под угрозой. Однако, к несчастью, ребенок скончался, а следом, спустя несколько дней, и его мать.

По информации местной прессы, в семье растет ребенок двух лет. Муж скончавшейся дал согласие на изъятие ее органов.

Женщина проживала в Италии около 9 лет и работала сиделкой. И она, и ребенок будут похоронены в Молдове.