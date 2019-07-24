Трагедия в Рышканах: мужчина погиб в ДТП из-за сердечного приступа (ФОТО)

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Смертельная авария произошла этим утром в селе Михайлений Ной Рышканского района. Автомобиль Ford Focus врезался в грузовик, водитель погиб на месте.

По данным местной полиции, 42-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Mercedes, пишет deschide.md. Было установлено, что авария произошла после того, как водитель Ford почувствовал себя плохо. У мужчины случился сердечный приступ. В результате столкновения он скончался на месте, до приезда скорой помощи.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагического ДТП.