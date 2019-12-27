Трагедия в Рыбнице: 8-летний мальчик разбился, упав с крыши девятиэтажки

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Мальчик хотел перепрыгнуть на крышу стоящего рядом дома, но не рассчитал силы и сорвался вниз.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, двое друзей воспользовались тем, что люк на верхнем этаже дома был открыт, и вылезли на крышу девятиэтажки. В какой-то момент один из товарищей решил перепрыгнуть на крышу стоящего рядом дома, но не рассчитал силы и сорвался вниз. От полученных травм мальчик умер на месте.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают с приятелем, а также с семьёй погибшего. Милиционеры выясняют все обстоятельства происшествия. Известно, что мальчик и его мать состояли на учёте в ИДН.