Трагедия в Резинском районе: отец нашёл своего сына повешенным на чердаке

0

33-летний житель села Царёвка Резинского района был найден повешенным на чердаке дома. Его бездыханное тело обнаружил отец. Трагедия произошла вчера вечером.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Резинского района Ирина Бурдужан сообщила, что во второй половине дня молодой человек работал по хозяйству, после этого сказал родителям, что идёт на встречу с приятельницей. Вечером отец нашёл сына повешенным на чердаке дома, передаёт tv8.md.

По данным полиции, мужчина проживал с родителями и не был женат.

На теле погибшего не было найдено следов насильственной смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.