Трагедия в Резинском районе: отец нашёл своего сына повешенным на чердаке

Трагедия в Резинском районе: отец нашёл своего сына повешенным на чердаке

33-летний житель села Царёвка Резинского района был найден повешенным на чердаке дома. Его бездыханное тело обнаружил отец. Трагедия произошла вчера вечером.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Резинского района Ирина Бурдужан сообщила, что во второй половине дня молодой человек работал по хозяйству, после этого сказал родителям, что идёт на встречу с приятельницей. Вечером отец нашёл сына повешенным на чердаке дома, передаёт tv8.md.

По данным полиции, мужчина проживал с родителями и не был женат.

На теле погибшего не было найдено следов насильственной смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md