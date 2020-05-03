Трагедия в Оргееве: в результате ДТП скончался двухлетний малыш

Трагедия в Оргееве: в результате ДТП скончался двухлетний малыш

Двухлетний ребенок скончался после того, как его сбила машина. Инцидент произошел накануне поздним вечером в Оргееве. 

Как пишет protv.md, малыш был без родителей. Он перебегал дорогу, когда его сбила машина. За рулем находился 59-летний мужчина. Водитель был трезв.

Пострадавшего доставили в районную больницу Оргеева, однако спасти мальчика, к сожалению, не удалось. От полученных травм он скончался.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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