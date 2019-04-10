Трагедия в Оргееве: в будке охраны найден труп мужчины

Трагедия в Оргееве: в будке охраны найден труп мужчины

Труп мужчины обнаружили сегодня утром в будке охранника на спортивной площадке в Оргееве. Бездыханное тело обнаружил охранник, пришедший на смену своему коллеге.

Поначалу мужчина не смог войти в помещение, так как дверь была заперта изнутри, передаёт realitatea.md. Охранник сообщил о случившемся в мэрию города. На место прибыли пожарные, которые помогли открыть дверь.

Попав внутрь, сотрудники ГИЧС обнаружили бездыханное тело мужчины, расположенное полулёжа на двух стульях. На теле 62-летнего мужчины не было признаков насильственной смерти. Известно, что у погибшего были проблемы с сердцем.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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