Трагедия в Оргееве: ребёнка задушило шарфом на мельнице

Трагедия в Оргееве: ребёнка задушило шарфом на мельнице

9-летний ребёнок скончался после того, как его шарф застрял в одном из механизмов на мельнице. Инцидент произошёл сегодня днём в селе Миток Оргеевского района.

По словам Марианы Бециву, пресс-секретаря столичного инспектората полиции, несовершеннолетний пришёл на мельницу со своим 40-летним отцом, который привёз на переработку семена. В то время, когда отец пересыпал муку в мешки, ребёнок наклонился над механизмом, в который затянуло конец шарфа, обмотанного вокруг шеи мальчика. В результате травм в области шеи ребёнок скончался, пишет deschide.md.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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