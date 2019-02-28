Трагедия в Оргееве: несовершеннолетняя свела счёты с жизнью, повесившись на чердаке

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16-летняя девушка пришла домой навеселе, а вскоре сожитель её матери обнаружил труп несовершеннолетней на чердаке дома. Трагедия произошла вчера вечером в селе Хулбоака Оргеевского района.

В полицию обратилась 13-летняя сестра погибшей, которая сообщила, что её сестра совершила самоубийство, пишет deschide.md. По данным полиции, накануне вечером девушка вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения после того, как побывала у родственников.

Через некоторое время 53-летний сожитель матери девочек услышал шум на чердаке. Поднявшись туда, он обнаружил несовершеннолетнюю, повисшую на верёвке.

Мужчина перерезал верёвку и попытался сделать искусственное дыхание, однако девушка уже не подавала признаков жизни. Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть подростка.

Известно, что погибшая росла в социально уязвимой семье и училась в 9 классе. Перед смертью она не оставила прощальной записки.

Полиция проводит расследование трагического случая.