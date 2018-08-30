Трагедия в Оргееве: 18-летний юноша был найден дома повешенным (ВИДЕО)

Трагедия в Оргееве: 18-летний юноша был найден дома повешенным (ВИДЕО)

На бездыханном теле молодого человека не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Страшная трагедия произошла в селе Пьятра Оргеевского района, передаёт canal3.md. Юноша 18-и лет был найден повешенным в доме, в котором проживал вместе с матерью. Его тело обнаружил сосед, матери на тот момент не было дома.

По данным Инспектората полиции Оргеева, молодой человек не был официально трудоустроен. Известно также, что он не злоупотреблял алкогольными напитками.

Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

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