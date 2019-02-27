Трагедия в Окнице: пенсионерка скончалась в результате ранения в шею

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69-летняя жительница Окницы скончалась от полученного ножевого ранения. Инцидент произошёл ночью 23 февраля.

С раной на шее женщину доставили в отделение реанимации, но, к сожалению, 25 февраля она скончалась. Пресс-секретарь ИП Окница Светлана Талпэ сообщила jurnal.md, что в доме был найден нож со следами крови. По некоторым данным, виновным в преступлении считают приёмного сына погибшей, однако полиция пока не подтверждает эту информацию.

Подозреваемый был задержан на 30 дней. Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет тюрьмы.