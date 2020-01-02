Трагедия в Окнице: двое маленьких детей и мужчина скончались в результате пожара

Трагедия в Окнице: двое маленьких детей и мужчина скончались в результате пожара

Инцидент произошел вечером 1 января в частном доме села Липник. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелись вещи в одной из комнат жилища, а весь дом был наполнен дымом. 

Специалисты вытащили из здания двух несовершеннолетних и мужчину. Все они были без сознания.

54-летний мужчина скончался на месте, а детей в возрасте 2 и 4 лет доставили в реанимационное отделение районной больницы. К сожалению, спасти их не удалось.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md