Трагедия в Окнице: автомобиль с двумя людьми затонул в озере

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Два человека, в том числе 19-летний юноша, утонули после того, как машина, в которой они находились, угодила в озеро. Трагедия произошла в селе Берёзовка Окницкого района.

Этим утром о страшной находке в полицию сообщил случайный прохожий, пишет deschide.md. После того, как автомобиль Honda достали из воды, в салоне обнаружили трупы водителя и пассажира.

По данным местной полиции, жертвами оказались 36-летний житель Яловенского района и 19-летний житель Унгенского района. По факту случившегося проводится разбирательство.