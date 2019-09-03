Трагедия в Окнице: автомобиль с двумя людьми затонул в озере

Трагедия в Окнице: автомобиль с двумя людьми затонул в озере

Два человека, в том числе 19-летний юноша, утонули после того, как машина, в которой они находились, угодила в озеро. Трагедия произошла в селе Берёзовка Окницкого района.

Этим утром о страшной находке в полицию сообщил случайный прохожий, пишет deschide.md. После того, как автомобиль Honda достали из воды, в салоне обнаружили трупы водителя и пассажира.

По данным местной полиции, жертвами оказались 36-летний житель Яловенского района и 19-летний житель Унгенского района. По факту случившегося проводится разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md