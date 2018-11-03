Трагедия в Новых Аненах: мужчина сгорел заживо

48-летний мужчина сгорел заживо в собственном доме. Трагедия произошла минувшей ночью в селе Максимовка района Новые Анены.

Как пишет publika.md, с огнем боролись два пожарных расчета. Обгоревшее тело мужчины было найдено после того, как был потушен огонь.

По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная свеча или сигарета. По словам соседей, мужчина жил сам и находился на учете у врачей-психиатров.

Обстоятельства случившегося выясняются.