Трагедия в Ниспоренах: 9-летний ребёнок утонул в озере

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Несовершеннолетний утонул в водоёме во время купания. Трагический инцидент произошёл 2 июня в селе Милешты Ниспоренского района.

Согласно первичной информации, дети отправились на озеро без присмотра. Во время ныряния один из детей не выплыл на поверхность, пишет unimedia.info. Прибывшие к месту происшествия сотрудники ГИЧС сумели извлечь из воды тело несовершеннолетнего.

Присутствовавшие при извлечении тела врачи попытались реанимировать ребёнка, однако безрезультатно. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.