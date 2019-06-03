Трагедия в Ниспоренах: 9-летний ребёнок утонул в озере

Трагедия в Ниспоренах: 9-летний ребёнок утонул в озере

Несовершеннолетний утонул в водоёме во время купания. Трагический инцидент произошёл 2 июня в селе Милешты Ниспоренского района.

Согласно первичной информации, дети отправились на озеро без присмотра. Во время ныряния один из детей не выплыл на поверхность, пишет unimedia.info. Прибывшие к месту происшествия сотрудники ГИЧС сумели извлечь из воды тело несовершеннолетнего.

Присутствовавшие при извлечении тела врачи попытались реанимировать ребёнка, однако безрезультатно. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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