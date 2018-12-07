Трагедия в Кантемире: 6-летняя девочка умерла от пневмонии

Трагедия в Кантемире: 6-летняя девочка умерла от пневмонии

6 декабря 6-летняя жительница Кантемирского района умерла от острой пневмонии. Информацию подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Мариана Бециву.

Согласно источнику, в ночь со среды на четверг девочке стало плохо. Она начала сильно кашлять и вскоре скончалась, передаёт unimedia.info.

Жертва проживала с 33-летней матерью и 47-летним отцом. В семье есть ещё трое детей, все несовершеннолетние.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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