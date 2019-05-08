Трагедия в Ниспоренах: 12-летний подросток забил до смерти мужчину

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Трагический инцидент произошёл вчера в одном из сёл Ниспоренского района. 12-летний подросток расправился с 59-летним мужчиной.

По данным правоохранительных органов, убитого на улице нашёл сосед. На теле мужчины были признаки насильственной смерти, пишет publika.md.

Несовершеннолетний признал свою вину и рассказал, что несколько раз ударил жертву металлической трубой. В результате тяжёлых травм головы мужчина скончался. Причиной, по которой подросток жестоко избил жертву, стал давний конфликт.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.