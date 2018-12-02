Трагедия в Мэлэештах: охранника предприятия раздавил погрузчик

62-летний мужчина погиб после того, как на него совершило наезд погрузчик, который перевозил яблоки. Инцидент произошел на предприятии “Imobiliare” в селе Мэлэешты.

На месте происшествия полицейским удалось установить, что за рулем находился 32-летний житель этого села. Во время перевозки двух контейнеров с яблоками он совершил наезд на 62-летнего охранника предприятия. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются, пишет unimedia.info.