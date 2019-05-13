Трагедия в Магдачештах: 9-летний мальчик погиб после того, как на него упал бетонный блок

Трагедия в Магдачештах: 9-летний мальчик погиб после того, как на него упал бетонный блок

Трагический инцидент произошёл вчера вечером в Магдачештах Криулянского района. 9-летний мальчик скончался после того, как на него упал бетонный блок от забора, по которому несовершеннолетний попал мячом. Ребёнок был доставлен в Институт матери и ребенка – врачам спасти его не удалось.

Ребёнок был госпитализирован в отделение нейрохирургии в очень тяжёлом состоянии, в коме. Мальчик находится на аппарате искусственного дыхания, – рассказал пресс-секретарь Института матери и ребёнка Максим Казаку.

Согласно полиции, девятилетний мальчик играл с мячом вместе с двумя приятелями. В какой-то момент мяч попал в забор. Когда ребёнок хотел перепрыгнуть сооружение, часть конструкции упала ему на голову, пишет publika.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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