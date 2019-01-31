Трагедия в Леова: при пожаре погибли трое, в том числе ребёнок

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Трое человек погибли, в том числе 10-летний ребёнок, в результате пожара в частном доме. Трагедия произошла вчера вечером в селе Томай района Леова.

По данным полиции, после тушения пожара в одной из комнат были обнаружены три трупа. Жертвами оказались хозяин дома, 77-летний мужчина, его 45-летняя дочь и 10-летний ребёнок, пишет deschide.md.

По предварительной версии, причиной пожара стала перегревшаяся печь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.