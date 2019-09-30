Трагедия в Леова: мужчина задохнулся в собственном погребе

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Трагический случай произошел в эти выходные в Леова. 58-летний мужчина скончался в погребе, где хранились бочки с вином. Его тело нашли и извлекли местные жители.

В то же время в Твардице Тараклийского района удалось спасти мужчину, который надышался токсичными газами, образующимися в процессе брожения вина. По данным ГИЧС, 50-летний домовладелец спустился в погреб и не смог самостоятельно выбраться из помещения. Его доставили в местную больницу для оказания необходимой помощи.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства обоих инцидентов.