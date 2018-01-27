Трагедия в Криулянах: рухнувший прицеп грузовика погубил 17-летнего рабочего, другой госпитализирован в тяжелом состоянии

Молодые люди разгружали корм для цыплят.

Трагедия произошла в селе Мэгдэчешть Криулянского района. 27-летний водитель грузовика, груженного жмыхом, поднял прицеп и зафиксировал механизм, чтобы рабочие могли заняться грузом, сообщает realitatea.md.

В какой-то момент механизм вышел из строя и прицеп, поднятый на несколько метров, рухнул в первоначальное свое положение. В результате, 17-летний рабочий, упав с высоты, погиб на месте. Другой молодой человек 21 года также свалился с прицепа, однако сумел выжить. Его госпитализировали с ушибом головного мозга.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают виновника трагедии.

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