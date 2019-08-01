Трагедия в Криулянах: один ребёнок погиб, другой попал в больницу после взрыва гранаты

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10-летний ребёнок погиб, а другой получил серьёзные ранения после взрыва гранаты возле детской площадки. Трагический инцидент произошёл накануне вечером в Криулянах.

На месте происшествия выяснилось, что у одного из детей граната взорвалась в руке, пишет unimedia.info. Было установлено, что мальчик взял боеприпас из дома, где проживал. В больницу попал ещё один ребёнок и женщина, которая в момент взрыва находилась на улице с детьми.

Мать погибшего мальчика предполагает, что сын обнаружил гранату в сарае, где содержались животные, расположенном во дворе дома сожителя. Пока неизвестно, кому принадлежали боеприпасы и где именно их нашли дети.

Полиция проводит расследование трагического случая.