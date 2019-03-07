Трагедия в Криулянах: неизлечимо больной пожилой мужчина покончил с собой

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Жительница Криулян обратилась в полицию после того, как обнаружила в доме труп своего мужа. Мужчина выстрелил себе в голову из самодельного оружия. Трагедия произошла вчера в селе Валя Колоницей Криулянского района.

По данным полиции, тело 64-летнего погибшего вчера днём в ванной обнаружила жена. Мужчина лежал на полу в луже крови после того, как выстрелил себе в голову, пишет deschide.md.

На месте сотрудники правоохранительных органов определили, что мужчина выстрелил себе в голову из самодельного оружия. Как удалось выяснить, мужчина страдал от неизлечимого заболевания.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.