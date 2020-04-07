Трагедия в Криково: мужчина до смерти избил знакомую, а тело выбросил в шахту

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35-летнюю женщину до смерти избил 29-летний приятель. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина бросил труп в заброшенную шахту. Инцидент произошел накануне вечером.

Вскоре полиция задержала преступника, которого доставили в инспекторат. Было установлено, что жертва была знакома с подозреваемым. Женщина пришла к приятелю домой, где они вместе распивали алкоголь. Впоследствии между ними разразился конфликт, переросший в драку.

Мужчина нанёс гостье несколько ударов по голове, что привело к смертельному исходу. Труп жертвы подозреваемый выкинул в заброшенную шахту. Как выяснилось, ранее мужчина был судим за покушение на убийство и насилие в семье.

За убийство подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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