Трагедия в Костештах: у одного из подозреваемых 6 судимостей (ВИДЕО)

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Двое подозреваемых в жестоком избиении жителя Костешт отправятся на скамью подсудимых. Как заявил в рамках пресс-конференции глава МВД Павел Войку, преступление могли предотвратить 15 свидетелей, которые безучастно наблюдали за происходящим.

Как уточнил Войку, на сегодняшний день по данному делу было заслушано около 20 свидетелей. Согласно данным с камер видеонаблюдения, именно 21-летний подозреваемый нанёс жертве смертельные удары, пишет unimedia.info.

По имеющимся данным, свидетели драки вмешались лишь после того, как жертва перестала двигаться, а полиция прибыла на место происшествия примерно через час. В итоге 21-летний нападавший был арестован на 30 суток. Как выяснилось, с 2017 года на его имя было возбуждено 6 уголовных дел, из которых 5 – за кражу и 1 – за хулиганство.

Напомним, что 20-летний парень из Костешт, которого жестоко избили односельчане в канун Нового года, находился в больнице в коме, однако впоследствии скончался.