Трагедия в Комрате: в страшном ДТП погибла семейная пара

Трагедия в Комрате: в страшном ДТП погибла семейная пара

Муж и жена скончались после того, как машина, в которой они находились, врезалась в дерево и перевернулась в поле. Трагедия произошла сегодня утром на участке дороги, соединяющей сёла Конгаз и Светлый в Комратском районе.

Как рассказала deschide.md Мариана Бециву, пресс-секретарь ГИП, 66-летний водитель Renault Scenic не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и протаранила дерево.

В результате удара водитель и его жена скончались. Ещё один пассажир был доставлен с различными травмами в районную больницу Комрата, – уточнила Бециву.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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