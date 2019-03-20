Трагедия в Комрате: несовершеннолетнюю изнасиловал знакомый, пришедший отдать долг

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15-летнюю девушку изнасиловал односельчанин, пришедший отдать 50 леев, которые ранее занимал у жертвы. Инцидент произошёл в воскресенье вечером в селе Конгаз Комратского района. В полицию обратилась мать пострадавшей.

Девушку выманил из дома 19-летний знакомый под предлогом отдать 50 леев, которые тот задолжал. Затем парень насильно заставил несовершеннолетнюю сесть в автомобиль Audi, отвёз на край села и изнасиловал на заднем сиденье машины, пишет deschide.md.

Девушка рассказала матери о случившемся, и та обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали на 72 часа.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего инцидента.