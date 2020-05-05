Трагедия в Комрате: двухлетний малыш утонул в резервуаре для хранения воды

Трагедия в Комрате: двухлетний малыш утонул в резервуаре для хранения воды

Жуткая трагедия случилась сегодня в одной из семей муниципия Комрат. Двухлетний ребенок утонул в резервуаре для хранения воды. 

Во время игры ребенок открыл крышку резервуара с водой и упал внутрь. Пропавшего малыша искали в течение полутора часов. Прибывшие спасатели извлекли тело ребёнка из трехметрового колодца, сообщает gagauzinfo.md.

До приезда врачей спасатели проводили реанимационные действия, которые, к сожалению, не увенчались успехом.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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