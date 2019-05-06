Трагедия в Кэушанах: мужчина отравился угарным газом и умер

Трагедия в Кэушанах: мужчина отравился угарным газом и умер

Житель Кэушан скончался, отравившись угарным газом. Трагедия произошла сегодня утром. 

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Кэушан Сильвии Ветку, 45-летний житель села Копанка, его 42-летняя жена и их ребенок вернулись из-за границы 5 мая. Утром 6 мая мать женщины пришла к ним в гости, где и обнаружила свою дочь в тяжелом состоянии, а зятя – мертвым.

По предварительной информации, причиной произошедшего стал неисправный отопительный котел. Ребенок спал в другой комнате и не пострадал.

Обстоятельства выясняются, пишет tv8.md.

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